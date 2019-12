Senato: Casellati, concerto Natale evento di grande prestigio, filo conduttore italianità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tradizionale concerto di Natale a palazzo Madama si è aperto con il saluto del presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha fatto gli onori di casa, accompagnando in Aula il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Casellati ha parlato di evento di grande prestigio e nel segno "dell’italianità che costituisce il filo conduttore, il sentimento che ci unisce. E’ dovere delle istituzioni - ha detto la seconda carica dello Stato - divulgarla in tutte le sue articolazioni". Casellati ha ringraziato il maestro Riccardo Muti, evidenziandone i successi e "le sue doti e qualità eccezionali che, insieme alla sua sensibilità umana e culturale, ne hanno fatto negli anni un testimonial dell’italianità". Il presidente del Senato ha infine ricordato che il ricavato del concerto andrà in beneficenza: sarà destinato a un progetto per "Venezia, colpita dall’acqua alta". (Rin)