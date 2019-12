Francia-Russia: stampa, inviato Vimont ha incontrato consigliere Ushakov questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale della presidenza di Parigi per i rapporti con la Federazione Russa, Pierre Vimont, ha incontrato il consigliere presidenziale russo Jurij Ushakov nel quadro della sua recente visita a Mosca. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando il settimanale francese “Journal du Dimanche”. Stando alle informazioni diffuse, il colloquio si sarebbe svolto questa settimana, poco dopo il summit del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania) sulla risoluzione della crisi nel Donbass che si è svolto lunedì scorso a Parigi. Il quotidiano non ha diffuso alcun dettaglio in merito ai temi che sono stati discussi durante l’incontro, ma ha aggiunto che Vimont si sarebbe recato anche a Bruxelles e a Berlino questa settimana. (Rum)