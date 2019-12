Bologna: Molteni (Lega), squadracce anarchici contro nostri banchetti, Lamorgese intervenga

- "Nella rossa Bologna squadracce di anarchici impediscono alla gente di avvicinarsi al banchetto della Lega. Si può fare campagna elettorale in Emilia Romagna? Ci aspettiamo un chiaro intervento del ministro Lamorgese". Lo afferma, in una nota, il deputato leghista Nicola Molteni, già sottosegretario all’Interno col ministro Matteo Salvini. (Com)