Legge Bilancio: fonti M5s, canapa? Mannaia politica sarebbe grave

- "Il governo sta lavorando alla chiusura del maxi emendamento così come approvato dal Senato. Rispettiamo la Carta e le procedure previste, ciononostante su alcuni emendamenti specifici già passati in legge di Bilancio, come ad esempio la canapa, ci auguriamo non vi sia da parte della presidenza del Senato alcuna mannaia di natura politica in relazione alla valutazione dell’ammissibilità che invece dovrebbe essere puramente tecnica. In tal caso sarebbe grave. Chiediamo terzietà". E' quanto evidenziano fonti del Movimento cinque stelle.(Rin)