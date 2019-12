Egitto: Al Sisi, “alcuni paesi usano il terrorismo per minare la nostra economia e stabilità”

- Alcuni paesi usano il terrorismo per minare l'economia e la stabilità dell’Egitto. Lo ha detto il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, parlando alla sessione "Le sfide attuali della pace e della sicurezza internazionali" nell'ambito del terzo Forum mondiale della gioventù a Sharm el Sheik. “Se si vuole rovinare l'Egitto, bastano due attacchi terroristici per fermare tutte le attività turistiche, facendo perdere al paese 15 miliardi di dollari generando una grande crisi”, ha detto il capo dello Stato egiziano, senza tuttavia menzionare quali siano questi paesi sponsor del terrorismo. Invitando la Comunità internazionale a fare fronte comune per affrontare la minaccia terroristica armata, Al Sisi ha accennato al sanguinoso attentato di 71 soldati nigerini nella base militare a Inates, nell’ovest del Niger, rivendicato dallo Stato islamico dell'Africa occidentale (Iswap). "Se lasciassimo i paesi del Sahel e del Sahara da soli davanti al terrorismo (...) tutti gli sforzi per creare sviluppo verrebbero vanificati", ha detto ancora il leader del Cairo. Infine, il presidente dell’Egitto ha parlato anche del problema dei combattenti stranieri (i cosiddetti "foreign fighters" che si sono uniti ai gruppi jihadisti oltreconfine e che ora potrebbero essere rimpatriati), spiegando di aver “avvertito” l'Europa di questo pericolo ormai quasi sei anni fa. (Cae)