Movimento sardine: in corso a Roma riunione promotori iniziative di piazza

- E’ in corso, da questa mattina alle ore 9, a Roma la riunione dei 150 rappresentanti del movimento delle sardine che hanno organizzato le iniziative nelle piazze italiane, ultima quella di San Giovanni a Roma ieri. I promotori sono riuniti presso lo Spin time, un centro sociale che si trova in via di Santa Croce in Gerusalemme, a pochi passi proprio da San Giovanni, all'indomani del raduno nella Capitale. (Rin)