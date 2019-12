Natale: Papa Francesco benedice i bambinelli del presepe

- Si è tenuta questa mattina in piazza San Pietro a Roma la tradizionale benedizione dei bambinelli del presepe portati dai bambini degli oratori e della famiglie parrocchiali romane. Papa Francesco a termine dell’Angelus ha chiesto ai piccoli di alzare le statuine e poi ha detto: “Le benedico di cuore”. Il pontefice ha ricordato che la figura del bambinello nel presepe non è una fiaba. “Accogliere non un personaggio da fiaba, ma il Dio che ci interpella - ha spiegato il Papa -. Il bambino che giace nel presepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi, dei poveri”.(Rer)