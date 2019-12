Torino: la Madonna col bambino di Bellini al Grattacielo Intesa Sanpaolo

- Intesa Sanpaolo espone nel Grattacielo, a Torino, dal 20 dicembre prossimo al 6 gennaio 2020 un capolavoro di Giovanni Bellini, tra i più celebri artisti del Rinascimento: la Madonna con il Bambino, noto come Madonna di Alzano, dell’Accademia Carrara di Bergamo. Si tratta di un prestito importante in quanto il dipinto, per la straordinaria qualità, solo in rare occasioni ha lasciato la propria sede. È questo l’“Ospite illustre” che la Banca accoglie e offre a cittadini e turisti, insieme all’opportunità di accedere al 36esimo piano, nel cuore della Serra bioclimatica del grattacielo, in un allestimento inusuale che integra l’arte classica in un contesto di grande modernità. Il gruppo ritratto è incentrato sul dialogo intenso e premonitore tra i due personaggi, che lasciano allo spettatore la pura contemplazione. Il davanzale evoca la ‘pietra dell’unzione’ e dunque la morte di Cristo, che come nuovo Adamo redime l’umanità dal peccato originale, richiamato dalla pera: ovvero la mela dell’Eden, trasformata, grazie alla morte e resurrezione, in uno dei dolci frutti del Paradiso. Anche il lussureggiante paesaggio partecipa alla descrizione dell’umanità rinnovata in una fervida attività. Il dipinto risale al 1487 circa, negli anni centrali della produzione di Bellini quando il pittore impiega una pittura morbida e trasparente, fatta negli incarnati di velature leggerissime stese con piccoli tocchi liquidi. Tra le varie versioni del tema, questa immagine della Madonna con il Bambino ha un tono limpido e sereno, accresciuto dagli effetti di luce e dal nitido paesaggio sullo sfondo, reso con tale minuzia da rimandare alla pittura fiamminga. Dallo sguardo intenso e dolce della Vergine è assente quel velo di malinconica tristezza presente in altri dipinti di analogo soggetto. (segue) (Rpi)