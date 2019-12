Torino: la Madonna col bambino di Bellini al Grattacielo Intesa Sanpaolo (2)

- L’opera è stata eseguita forse per Alessio Agliardi, poi passata a sua figlia Lucrezia, da vedova divenuta badessa delle Carmelitane di Sant’Anna ad Albino. Successivamente sono state realizzate una copia da Giovan Battista Moroni e un’altra replica in contemporanea. Trasferita poi ad Alzano Lombardo nella chiesa di Santa Maria della Pace, viene infine acquistata da Giovanni Morelli e da lui donata nel 1891 all’Accademia Carrara. Quella con la Madonna di Alzano di Bellini è la dodicesima edizione de L’Ospite illustre, la rassegna curata e promossa da Intesa Sanpaolo che propone un’opera di rilievo in prestito temporaneo da prestigiosi musei italiani e stranieri ospitata nelle sedi espositive della Banca, le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli e Vicenza, e il grattacielo di Torino, diventato spazio museale di Intesa Sanpaolo. La presenza a Torino del dipinto è in stretta relazione con la contemporanea mostra dedicata ad Andrea Mantegna a Palazzo Madama, in programma dal 12 dicembre 2019 al 4 maggio 2020, con importanti prestiti provenienti da Accademia Carrara, tra questi Resurrezione di Cristo, protagonista della straordinaria attribuzione del 2018, opera da secoli creduta una copia e ora restituita al maestro Mantegna. La mostra rappresenta un arricchimento del contesto culturale che ripercorre i legami familiari e artistici tra i due maestri. Il catalogo della mostra è edito da Edizioni Gallerie d’Italia | Skira con testi di Caroline Campbell e Giovanni Valagussa. (Rpi)