Forza Italia: Bernini, fronda partito? Sarebbe inspiegabile per elettori

- "Non capisco questa 'Nazionale Primavera' con chi dovrebbe andare. Al netto di Paolo Romani che ha scelto 'Cambiamo' non so chi potrebbe unirsi a una compagine filo-salviniana tra coloro che hanno una sensibilità diversa, magari più centrista. Non ho capito chi dovrebbe stare in questo magmatico contenitore che dice 'bianco ma anche nero', che dice 'yin ma anche yang' che dice 'Salvini ma anche governo'". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ospite di "Agenda" su Skytg24. "Mi auguro - ha aggiunto - che non si componga perché avrebbe una ragione sociale un po' complessa da spiegare agli elettori". (Rin)