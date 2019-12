Sardine: incontro tra rappresentanti a Roma, sui social si contesta numero presenze dato da questura

- Dopo la giornata di ieri che ha visto la partecipazione di migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma oggi i rappresentati del movimento delle Sardine si sono riuniti per un faccia a faccia nella Capitale. “W le sardine, abbasso gli sgombri”, si legge su uno striscione esposto davanti allo stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme. La riunione è iniziata attorno alle 9:30 del mattino. Intanto sui social network è il giorno dei commenti sulla pagina Sardine Roma. La maggior parte degli utenti discute sul numero dei presenti nella giornata di ieri. Ieri sera la questura ha indicato circa 35mila persone, ma per gli organizzatori si trattava di circa 100mila persone. C’è chi come Loretta che scrive: “La piazza misura 42.700 mq. Ogni mq contiene 4 persone (questi pare siano i parametri che dovrebbero essere usati per misurare la capienza di un luogo). 42.700 x 4 = 170.800. La questura dice 35.000. Facciamo il processo inverso, per capire, secondo la questura, quante persone c'erano ieri in un mq. 35.000 : 42.700 = 0,819. Secondo la questura non c'era nemmeno una persona per mq”. E c’è chi ironizza come Gianfranco: “Io nel mio metro quadro ho cacciato tutti quelli che volevano entrare”(Rer)