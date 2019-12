Iraq: orrore a Fallujah, scoperta fossa comune con i resti di 643 civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fossa comune risalente al 2016 contenente i resti di 643 civili è stata scoperta in Iraq a circa 5 chilometri a nord di Falluja, nel governatorato a maggioranza sunnita dell’Anbar. Secondo l’emittente televisiva satellitare con sede a Dubai “Al Arabiya”, le vittime apparteneva a una tribù chiamata al Muhamda, “scomparsa” nel nulla circa tre anni fa. A quel tempo l’area di Fallujah veniva liberata dal giogo dello Stato islamico dalle forze di sicurezza e dalle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie paramilitari a maggioranza sciita considerate vicine all’Iran). “Crani, ossa umane, resti di abiti civili, compresi quelli appartenenti a bambini, tracce di buche nel terreno e manette suggeriscono che in quel luogo si verificò un massacro”, riferisce l’emittente televisiva panaraba, citando fonti del dipartimento di medicina legale di Ramadi. La fossa comune è stata scoperta vicino alla strada di collegamento tra Falluja e Baghdad, in particolare vicino alla strada che portava all’area sud-occidentale della città. Secondo i funzionari del governo, la zona era sotto il controllo delle milizie sciite, il che solleva interrogativi su presunto un crimine di pulizia etnica operato dagli sciiti. Al Anbar è il più esteso governatorato dell’Iraq e comprende gran parte del territorio occidentale del paese, confinando con la Siria, la Giordania e l'Arabia Saudita. La provincia è considerata una roccaforte della minoranza sunnita irachena e durante i primi anni dell’operazione statunitense Iraqi Freedom ha rappresentato una base importante per al Qaeda e altri gruppi di insorti. La sua conformazione geografica e la sua morfologia caratterizzata da vasti deserti l’ha resa un territorio ideale anche per lo Stato islamico, permettendo il trasferimento di uomini attraverso il confine con la Siria per poter compiere attacchi nel cuore dell’Iraq consentendo l’occupazione di città come Ramadi, capoluogo provinciale, e Falluja, distanti solo 100 chilometri da Baghdad. (Irb)