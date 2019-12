Legge Bilancio: Salvini, no a Stato spacciatore

- "La Lega sarà sempre contraria all’idea dello 'Stato spacciatore'. Non esistono droghe che fanno bene, purtroppo siamo di fronte ad una nuova emergenza sociale e sanitaria legata all’uso di stupefacenti: per gli spacciatori il posto giusto è solo la galera". Lo afferma, in una nota, il segretario della Lega Matteo Salvini. (Com)