India: legge cittadinanza, proteste e roghi a Nuova Delhi

- Tre autobus sono stati incendiati oggi a Nuova Delhi, in India, nelle manifestazioni di protesta contro la nuova legge sulla cittadinanza, Citizenship (Amendment) Act, approvata e promulgata la scorsa settimana, che prevede la concessione della cittadinanza con un iter più rapido a induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan ed entrati illegalmente in India prima del 31 dicembre 2014. Nella capitale la mobilitazione si è concentrata nella zona di New Friends Colony, con la partecipazione degli studenti dell’università Jamia Millia Islamia (Jmi) e di residenti locali. I disordini proseguono a Guwahati, nello Stato nord-orientale dell’Assam, dove il numero dei morti negli scontri tra manifestanti e polizia è salito a quattro, secondo la stampa indiana. La protesta va avanti anche nel Bengala Occidentale e oggi il governo statale ha disposto il blocco delle connessioni internet in alcuni distretti per motivi precauzionali. (segue) (Inn)