India: legge cittadinanza, proteste e roghi a Nuova Delhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Narendra Modi, oggi in un comizio nel Jharkhand, dove domani si voterà per la quarta e penultima fase delle elezioni statali, ha difeso la decisione del governo sulla riforma della legge sulla cittadinanza, definendola “giusta al mille per mille”. Il ministro dell’Interno e presidente del Partrito del popolo indiano (Bjp), Amit Shah, anche lui nel Jharkhand per un impegno elettorale, ha riferito di aver parlato con Conrad Sangma, capo del governo del Meghalaya, altro Stato del Nord-est, per rassicurarlo sulla nuova legge e, di fronte alla richiesta di “alcune modifiche”, di aver dato disponibilità per un incontro e per “discussioni costruttive”. Il governo assicura che la nuova legge non è contro alcuna minoranza, non viola il principio costituzionale di uguaglianza e non ha finalità politiche, ma il solo obiettivo di garantire i diritti civili a coloro a cui sono stati a lungo negati; che la concessione della cittadinanza è comunque subordinata alla presenza dei requisiti previsti e che agli immigrati irregolari non sarà consentito rimanere nel paese incondizionatamente; che le disposizioni non si applicheranno alle aree tribali dell’Assam, del Meghalaya, del Mizoram e del Tripura. (segue) (Inn)