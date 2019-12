India: legge cittadinanza, proteste e roghi a Nuova Delhi (3)

- La nuova legge è avversata dal Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, e da altre forze di minoranza, tra i quali la Lega musulmana dell’Unione Indiana (Iuml), un partito del Kerala, che ha presentato un ricorso alla Corte suprema, per il riferimento alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam. Sul territorio L’Assam è stato in prima fila nella contestazione perché teme che venga di fatto reso nullo l’Accordo dell’Assam del 1985, che prevede l’espulsione dei migranti irregolari, senza distinzioni di religione, entrati nello Stato dopo il marzo del 1971, e difende le tutele garantite dalla Clausola 6: “salvaguardie costituzionali, legislative e amministrative, a seconda dei casi, per proteggere, preservare e promuovere l’identità e il patrimonio culturale, sociale e linguistico del popolo assamese”. L’Assam è a maggioranza induista (oltre il 60 per cento), con una rilevante minoranza musulmana (circa il 35 per cento); l’assamese e il bengalese sono le lingue più parlate. (segue) (Inn)