India: legge cittadinanza, proteste e roghi a Nuova Delhi (5)

- “Tutti i migranti, indipendentemente dal loro stato di migrazione, hanno diritto al rispetto, alla protezione e alla realizzazione dei loro diritti umani”, ha ricordato Laurence, sottolineando che solo dodici mesi fa l’India ha approvato il Patto mondiale sulla migrazione, “che impegna gli Stati a rispondere alle esigenze dei migranti in situazioni di vulnerabilità, evitando la detenzione arbitraria e le espulsioni collettive e garantendo che tutte le misure di governance della migrazione siano basate sui diritti umani”. Secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani l’obiettivo di proteggere i gruppi perseguitati “dovrebbe essere realizzato attraverso un solido sistema nazionale di asilo basato sul principio di uguaglianza e non discriminazione e che si applichi a tutte le persone bisognose di protezione dalla persecuzione e da altre violazioni dei diritti umani, senza alcuna distinzione di razza, religione, origine nazionale”. (Inn)