Artigianato: Cafarotti, docenti e allievi scuole arti e mestieri Roma protagonisti a Expo settore

- Le Scuole d’arte e mestieri di Roma Capitale partecipano ad “Arti & mestieri expo”, la manifestazione dell'artigianato di qualità ospitata da Fiera di Roma. Lo scrive su Facebook l'assessore al Commercio di Roma Carlo Cafarotti che spiega: "Docenti e allievi dei nostri corsi sono protagonisti di laboratori, esposizioni e workshop dimostrativi: una bella occasione di matching fra domanda e offerta di qualità ed eccellenza del made in Roma. Mostriamo a visitatori, appassionati e buyer il ‘saper fare bene’ che ci rende famosi nel mondo, con una marcia in più, quella della promozione. Puntiamo i riflettori sui segreti professionali tramandati da generazioni di maestri artigiani, in chiave di visibilità e sensibilizzazione rispetto al valore effettivo di manufatti e produzioni". (Rer)