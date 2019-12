Movimento sardine: Santori, primo obiettivo tornare nelle piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo divisi in tavoli di lavoro, abbiamo lavorato sulle diverse Regioni perché il primo obiettivo di questa riunione è tornare il prima possobile nelle piazze e coinvolgere i territori che ancora non sono stati coinvolti dalle sardine". Lo ha detto Mattia Santori, uno dei rappresentanti del movimento delle sardine, parlando con i giornalisti a margine della riunione con i 150 promotori delle iniziative nelle piazze italiane che si è svolta allo Spin time, centro sociale in zona San Giovanni a Roma.(Rin)