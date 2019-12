Giappone: Olimpiadi di Tokyo, il premier Abe inaugura lo Stadio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha presenziato oggi a Tokyo una cerimonia per il completamento dei lavori dello Stadio nazionale, principale sede delle Olimpiadi del 2020. Il premier è stato affiancato dal governatore della capitale, Yuriko Koike, e dall’architetto che ha progettato l’opera, Kengo Kuma, oltre a vari funzionari. Il 21 dicembre l’impianto sarà aperto al pubblico per un gala in cui l’ex velocista giamaicano Usain Bolt, vincitore di otto medaglie olimpiche, parteciperà a una staffetta; inoltre, si esibirà il gruppo pop Arashi. Il primo gennaio l’impianto ospiterà il primo evento sportivo ufficiale: la finale del campionato di calcio giapponese, che assegnerà la Coppa dell’Imperatore. Il 24 luglio si terrà l’inaugurazione dei Giochi. (segue) (Git)