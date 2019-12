Giappone: Olimpiadi di Tokyo, il premier Abe inaugura lo Stadio nazionale (2)

- La costruzione della struttura è iniziata nel dicembre 2016 dopo lo smantellamento della precedente, che fu la sede principale delle Olimpiadi del 1964. Il cantiere è stato chiuso il 30 novembre. Il complesso è alto 47 metri e ha cinque piani, di cui due seminterrati. La superficie è di 192 mila metri quadrati, quasi il quadruplo della precedente. La capienza è di 60 mila spettatori. L’opera ha come tema ispiratore il bosco: è progettata per far entrare la brezza e consentire una migliore circolazione dell’aria; le sue travi sono costruite con legname proveniente da tutte le 47 prefetture del paese. Per la costruzione dello stadio e i lavori nel quartiere in cui sorge, Shinjuku, sono stati spesi 156,9 miliardi di yen (1,43 miliardi di dollari). (Git)