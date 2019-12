Credito: possibile Cdm oggi per salvataggio Bp Bari

- Non è escluso un Consiglio dei ministri oggi per dare il via libera al decreto di salvataggio di Banca popolare di Bari. La direzione dovrebbe essere quella di un potenziamento patrimoniale del Mediocredito centrale e di un intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, come anticipato già ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e come spiegato stamani dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in una intervista al "Messaggero". Intanto, il capo politico del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio anche oggi torna a ribadire la necessità di far partire la commissione d’inchiesta sulle banche e, dalle colonne del "Corriere della sera", ribadisce: "Se lo Stato deve mettere soldi per salvare i conti correnti, dobbiamo fare in modo che quella banca sia nazionalizzata. Il nostro progetto è la banca pubblica degli investimenti". Pure Italia viva, che aveva polemizzato per lo scarso preavviso della convocazione del precedente Cdm d’urgenza sulla questione della banca popolare di Bari, con il leader Matteo Renzi, definisce l’incidente "chiuso": "Tutte le persone responsabili - ha sottolineato Renzi in una intervista al "Corriere della sera" - hanno il dovere di dare una mano ai risparmiatori e ai lavoratori. Casomai la vera questione è capire perché sulle banche si sia fatta una campagna vergognosa e squallida in passato contro di noi. Ma ormai è storia".(Rin)