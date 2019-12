Mediterraneo orientale: Turchia blocca nave da ricerca israeliana a largo di Cipro (3)

- Lo scorso 28 novembre, a presidenza turca ha diffuso alcuni dettagli dei due memorandum d’intesa firmati dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e dal premier del Gna Fayez al Sarraj a Istanbul. Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza turca Fahrettin Altun in una nota su Twitter, l'accordo di sicurezza prevede l’avvio di una cooperazione per riformare la struttura del quadro giuridico e rafforza i rapporti sul piano militare. "Continueremo anche a sostenere una soluzione politica per costruire una Libia democratica, stabile e prospera", ha affermato Altun. Il portavoce della presidenza ha rivelato inoltre che Turchia e Libia hanno firmato un protocollo d'intesa sulla "delimitazione delle giurisdizioni marittime", che mira a proteggere le istanze dei due paesi in base al diritto internazionale. (segue) (Res)