Roma: 13 spacciatori arrestati, sequestrate droghe di ogni tipo

- A seguito di un servizio svolto dalla Polizia e finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti 13 spacciatori sono stati arrestati. Inoltre sono state sequestrate droghe di ogni tipo (cocaina, marijuana, ketamina, Mdma, ecstasy) e quasi 3mila e 800 euro in contanti. In particolare, in zona portuense, i poliziotti hanno arrestato tre uomini italiani di 39, 28 e 31 anni, a seguito di un intervento in un appartamento dove era segnalata la presenza di una persona in escandescenza. Quando gli agenti sono arrivati ad aprire la porta è stato il 39enne, mentre il secondo uomo - quello più giovane - è stato trovato seduto in terra con vicino numerose tracce di sostanza stupefacente. La Polizia ha sequestratoo 103 pasticche di ecstasy, 10,7 grammi di ketamina e 13,58 grammi di Mdma oltre 280 euro in banconote di vario taglio. Il 31enne per il mix di sostanze stupefacenti assunte, è stato trasportato in codice rosso da personale del 118 presso l'ospedale San Camillo, da dove, dopo le cure del caso, è stato successivamente dimesso. (segue) (Rer)