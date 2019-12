Roma: 13 spacciatori arrestati, sequestrate droghe di ogni tipo (2)

- In zona Torrevecchia a finire in manette sono stati un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 20 anni. Durante i controlli la ragazza ha estratto dal reggiseno un involucro contenente 38,8 grammi di marijuana e 115 euro in contanti, mentre nell'abitazione dell'amico sono stati scoperti altri 38,5 grammi della stessa sostanza. A Tor Bella Monaca invece è stato arrestato un 36enne trovato in possesso di 20,6 grammi di cocaina e 2150 euro in contanti, provento dello spaccio. Nei pressi della stazione Termini, precisamente in via Einaudi, a bordo di un'auto un 36enne, originario della Colombia ma italiano, e un 40enne, originario dell'Argentina ma spagnolo, sono stati sorpresi con della droga. Successivamente i poliziotti hanno perquisito la loro camera d'albergo e sequestrato circa 2 etti di marijuana e 54 mila euro in contanti. I due sono stati arrestati e posti a disposizione della magistratura. (segue) (Rer)