Roma: 13 spacciatori arrestati, sequestrate droghe di ogni tipo (3)

- In zona Medaglie d'Oro, due persone un italiano di 26 anni e una donna italiana di 32 anni sono stati arrestati perchè in possesso di diverse dosi di shaboo e di circa 138 euro. Un altro spacciatore è stato individuato in via Merulana: durante un controllo nella sua abitazione il 52enne, sorpreso dall'arrivo dei poliziotti, ha provato a sottrarsi all'arresto nascondendo 5 dosi di cocaina negli slip. Nel corso dell'attività è stata sequestrata anche sostanza da taglio e denaro contante. In via Collatina è invece finito in manette un 38enne, con diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, che - fermato per un controllo stradale - è stato trovato in possesso di alcuni dosi di hashish e 1.080 euro in contanti: per questo è stato arrestato per detenzione e spaccio. Infine a Genzano è stato arrestato un 30enne nella cui casa gli agenti hanno trovato 52 grammi di cocaina, 53 grammi di marijuana e 465 euro in contanti; sul litorale è stato arrestato un 29enne che aveva addosso 128 grammi di hashish e 110 grammi di marijuana; a Trastevere è stato fermato un 38enne senegalese che trasportava alcuni grammi di marijuana in un barattolo di vetro. (Rer)