Polonia: Tusk, candidata Kidawa-Blonska (Po) può contare su mio sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Donald Tusk, ha confermato oggi il suo sostegno alla candidata del partito di opposizione Piattaforma civica (Po) alle prossime elezioni presidenziali in Polonia, la vicepresidente del Sejm (la camera bassa del parlamento di Varsavia) Malgorzata Kidawa-Blonska. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pap”. “Potrà sicuramente contare sul mio sostegno: ha una grande visione d’insieme ed è in grado come nessun altro di connettere tutte le diverse fasce di popolazione”, ha detto l’ex presidente del Consiglio europeo, aggiungendo di non essersi pentito della sua scelta di non correre alle prossime presidenziali. “Sono comunque molto interessato a quanto sta accadendo in Polonia, e mi impegnerò per contribuire al corretto svolgimento del processo elettorale”, ha aggiunto Tusk. (segue) (Vap)