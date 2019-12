Polonia: Tusk, candidata Kidawa-Blonska (Po) può contare su mio sostegno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, la formazione di opposizione Piattaforma civica ha confermato durante il suo congresso che la formazione sarà rappresentata alle prossime elezioni presidenziali dalla vicepresidente del Sejm (la camera bassa del parlamento di Varsavia), Malgorzata Kidawa-Blonska. Lo riferiscono i media del paese esteuropeo, aggiungendo che la vicepresidente è stata eletta con 345 voti a fronte dei 125 collezionati dal suo avversario, Jacek Jaskowiak. “Sono sicura della nostra vittoria”, ha detto Kidawa-Blonska dopo l’annuncio della nomina. “Il popolo polacco ci sostiene: sa che con noi non dovranno più vergognarsi del loro presidente”, ha aggiunto. Ad esprimersi in favore della vicepresidente del Sejm anche il leader di Po, Grzegorz Schetyna. “Faremo tutto il possibile per sostenere Malgorzata, e fare in modo che esca vincitrice dalle elezioni presidenziali di maggio”, ha detto, aggiungendo di sperare che “possa diventare il candidato di tutta l’opposizione politica del paese”. (Vap)