Piemonte: Coldiretti, sì al green new deal ma non risorse della politica agricola comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì al Green New Deal, ma non con le risorse della politica agricola comune (PAC)". E’ quanto afferma Coldiretti nel sottolineare la necessità di investire sull’agricoltura che è un settore strategico per far diventare l’Europa più sostenibile. “Serve una Politica Agricola Comune (PAC) forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate per consentire alle imprese – sottolineano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale - di svolgere un ruolo essenziale nel presidio territoriale, nel contrasto alla crisi climatica e contro il dissesto idrogeologico. Il Piemonte con le sue eccellenze, 14 Dop, 9 Igp, 18 Docg, 42 Doc e oltre 40 Sigilli di Campagna Amica porta il suo contributo all’Italia per svolgere un ruolo di leadership, generando l’agricoltura più green d’Europa”. (Rpi)