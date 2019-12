Slovenia-Cina: ministro Esteri cinese incontra leadership slovena, focus su crescita cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, impegnato in un viaggio in Europa (14-17 dicembre), ha fatto tappa ieri a Lubiana, dove ha avuto colloqui col presidente della Slovenia Borut Pahor, il primo ministro Marjan Sarec, il ministro degli Esteri Miro Cerar e il presidente dell’Assemblea nazionale (la camera bassa del parlamento) Dejan Zidan. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”. Wang ha ringraziato la Slovenia per il ruolo costruttivo svolto nella cooperazione tra la Cina e i paesi dell’Europa centrale e orientale (Ceec) e nella relazione tra la Cina e l’Unione europea, sostenendo che la Cina e l’Europa sono partner cooperativi più che concorrenti e che il loro consenso supera le divergenze. (segue) (Cip)