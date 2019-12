Slovenia-Cina: ministro Esteri cinese incontra leadership slovena, focus su crescita cooperazione (2)

- Pahor ha sottolineato che Pechino non è solo un importante partner economico di Lubiana, ma anche un partner politico e che la fiducia reciproca costituisce la base per l’approfondimento della cooperazione bilaterale. Secondo il capo di Stato della Slovenia, che ha espresso apprezzamento per il sostegno cinese al multilateralismo, è sbagliato considerare lo sviluppo della Cina come una minaccia. Il leader sloveno ha ribadito l’impegno del suo paese nella promozione delle relazioni tra i paesi europei centro-orientali e il colosso asiatico; Wang, a sua volta, ha annunciato una serie di iniziative diplomatiche, tra cui il vertice Cina-Ceec, o “17+1”, previsto per il primo semestre del prossimo anno in Cina. (segue) (Cip)