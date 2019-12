Slovenia-Cina: ministro Esteri cinese incontra leadership slovena, focus su crescita cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenda del suo tour europeo comprende anche la 14ma riunione dei ministri degli Esteri dell’Asem, l’Asia-Europe Meeting, in programma oggi e domani (15-16 dicembre) in Spagna, a Madrid. La riunione sarà presieduta dal nuovo alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Il forum interregionale, istituito nel 1996, ha come membri la Commissione europea, i 28 membri dell’Unione, i dieci membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), la Cina, il Giappone e la Corea del Sud. La Commissione europea ha comunicato che Borrell avrà numerosi incontri bilaterali a margine, tra i quali quello col ministro cinese Wang. (Cip)