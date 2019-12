Energia: Naftogaz, ribasso prezzo gas possibile attraverso incremento produttivo (2)

- Il prezzo del gas naturale che transita in territorio ucraino è stato uno dei principali temi di discussione nel quadro del recente incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, a margine della riunione del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania) a Parigi. I capi di Stato, tuttavia, non hanno annunciato degli accordi in merito all’estensione. Il presidente Putin ha ribadito che la Russia è pronta a fornire all'Ucraina uno sconto del 25 per cento sull'attuale prezzo finale per i consumatori. Secondo Zelensky, invece, la questione del transito del gas è stata "sbloccata". Ai negoziati hanno preso parte anche il presidente di Gazprom, Aleksej Miller, il ministro dell'Energia della Russia Aleksander Novak, i rappresentanti di Naftogaz Ukraina. Il direttore commerciale di Naftogaz, Yuri Vitrenko, ha confermato che è stata sollevata la questione del transito, mentre i rappresentanti della parte russa non hanno rilasciato commenti. (Res)