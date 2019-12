Forza Italia: Gelmini, avversario è sinistra e non Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervistata da "Libero", ha sottolineato: "Penso che chi parla di appiattimento di Forza Italia sbagli e faccia un danno al partito. Noi dobbiamo stare con la schiena dritta ma dentro il centrodestra non commettendo l'errore di pensare che il nemico sia Salvini e non la sinistra. Il nemico di Forza Italia è il governo Conte, sono le tasse di Gualtieri, è l'abolizione della prescrizione di Bonafede. Noi siamo in sana competizione con la Lega e Fratelli d'Italia, ma l'avversario è la sinistra. Il centrodestra l'ha inventato Silvio Berlusconi, non possiamo lasciarlo ad altri". E su alcuni esponenti azzurri che hanno lasciato il partito per approdare alla Lega, Gelmini è stata chiara: "Sono scelte sbagliate, nei momenti di difficoltà non si deve scappare, bisogna ricostruire il partito ripartendo dalle nostre idee. Bisogna pensare in grande. FI ha ancora un ruolo fondamentale di stabilizzatore nel centrodestra. Noi non abbiamo votato il reddito di cittadinanza, noi non ci siamo alleati con Di Maio, abbiamo sempre combattuto il Movimento cinque stelle quindi abbiamo la coerenza per tornare a governare il Paese". (Rin)