Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE-Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Municipio X eccezionale concerto di Natale della Banda della Polizia locale di Roma Capitale.Piazza Anco Marzio a Ostia (ore 11)-Ultimo appuntamento con “La domenica della legalità”, l’iniziativa dei Carabinieri del Gruppo Ostia, approntata per meglio “dialogare” con i cittadini ed in particolare con i più giovani. A piazza Anco Marzio, gli uomini dell’Arma sensibilizzeranno in merito alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe, tra le principali cause di incidenti stradali, molti dei quali mortali.Piazza Anco Marzio a Ostia-Concerto benefico dell’iniziativa “Leonardo 4 children: musica e favole”, organizzato dalla Fondazione no-profit “Carano 4 Children” in collaborazione con la Polizia di Stato che ha permesso di raccogliere fondi da destinare a progetti di arte e scienza per bambini bisognosi in Giordania, Kenya ed Ucraina, attraverso Unicef, Charity May, Action for Children.Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli. (ore 18:30) (Rer)