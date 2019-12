India: Jharkhand, domani la quarta fase delle elezioni statali

- Si svolgerà domani, 16 dicembre, la quarta delle cinque fasi delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Jharkhand. Le tre precedenti fasi elettorali si sono svolte il 30 novembre, con un’affluenza del 64,22 per cento; il 7 dicembre, con un’affluenza del 65,15 per cento, e il 13 dicembre, con un’affluenza del 61,19 per cento. La quinta e ultima fase è in programma il il 20 dicembre. I voti saranno scrutinati il 23 dicembre. L’assemblea statale conta 81 seggi e ne servono quindi 41 per la maggioranza. Attualmente la coalizione maggioritaria ne ha 47, di cui 44 del Partito del popolo indiano (Bjp), che guida il governo uscente con Raghubar Das, e tre dell’All Jharkhand Students Union; il partito degli studenti, però, ha deciso di presentarsi da solo al voto, così come il Janata Dal-United (Jdu), altro potenziale partner. All’opposizione, invece, sono alleati il Jharkhand Mukti Morcha (Jmm), con 16 seggi, e il Congresso nazionale indiano (Inc), con sei; i due partiti si presentano insieme e con loro il Rashtriya Janata Dal (Rjd). (segue) (Inn)