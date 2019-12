India: Jharkhand, domani la quarta fase delle elezioni statali (2)

- Il Partito del popolo indiano nel suo programma di governo ha promesso, in caso di permanenza al potere, che almeno un membro di ogni famiglia che si trova al di sotto della soglia di povertà avrà un posto di lavoro; che gli studenti meno abbienti e svantaggiati avranno un sostegno finanziario per frequentare le scuole superiori; che alle studentesse sarà garantita un’istruzione gratuita “dall’asilo al post laurea”; che per i giovani autoctoni saranno create opportunità di occupazione e che quelli delle classi arretrate intenzionati a lavorare in proprio potranno contare su prestiti agevolati, così come le donne delle comunità tribali che gestiscono gruppi di autoaiuto. (segue) (Inn)