India: Jharkhand, domani la quarta fase delle elezioni statali (3)

- Sul fronte opposto, invece, il Jharkhand Mukti Morcha ha promesso, tra l’altro, una quota del 67 per cento dei posti di lavoro pubblici riservata agli appartenenti alle caste e tribù riconosciute e alle altre classi arretrate e una quota del 75 per cento dei posti di lavoro privati riservata agli autoctoni; l’istituzione di una banca per le donne; un prezzo minimo di sostegno per gli agricoltori. Il Congresso si è impegnato in modo prioritario ad ampliare dal 14 al 27 per cento la quota dei posti di lavoro riservati ai membri delle classi arretrate e a rimettere i debiti degli agricoltori fino a 200 mila rupie (2.535 euro). (segue) (Inn)