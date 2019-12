India: Jharkhand, domani la quarta fase delle elezioni statali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Jharkhand, nell’India nord-orientale, formatosi dalla separazione di una parte del territorio del Bihar, è stato istituito nel 2000 con capitale Ranchi. Ha una popolazione di circa 33 milioni di abitanti, in prevalenza induisti (quasi il 68 per cento), con consistenti minoranze di islamici (oltre il 14 per cento) e praticanti del culto degli alberi (poco meno del 13 per cento). L’hindi è la lingua ufficiale, ma la più parlata è quella maithili. È uno degli Stati del cosiddetto “Corridoio rosso”, interessati dall’estremismo dei cosiddetti naxaliti, i ribelli maoisti. Il Jharkhand ha più del 40 per cento delle risorse minerarie del paese, ma la sua economia è prevalentemente agricola e quasi il 40 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Si estraggono soprattutto ferro, carbone, rame, mica, bauxite, manganese, calcare, kainite, cromite, asbesto, torio. Un’industria siderurgica si è sviluppata a Jamshedpur e Bokaro. Lo Stato è meta di turismo religioso, per la presenza di luoghi sacri a diverse religioni; sanitario, per il clima mite, e naturalistico. (Inn)