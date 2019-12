Russia-Qatar: Roscongress e Ipa annunciano gruppo lavoro per gestione progetti investimento

- La fondazione russa per lo sviluppo economico Roscongress e l’Agenzia qatariota per la promozione degli investimenti (Ipa) hanno firmato un accordo per la creazione di un gruppo di lavoro per il coordinamento dei progetti congiunti d’investimento. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che il documento è stato firmato a margine del Doha Forum. “L’accordo promuove anche lo scambio di informazioni riguardo progetti di investimento promettenti e l’entrata di nuove compagnie all’interno dei mercati di Russia e Qatar”, ha detto l’amministratore delegato di Roscongress, Aleksander Stuglev, identificando le banche, le assicurazioni, le infrastrutture e l’energia come i settori che presentano il maggiore potenziale di cooperazione. (Rum)