Donbass: Donetsk, pronti a organizzare disimpegno Forze armate in una serie di nuove aree (2)

- I leader del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania) si sono riuniti lo scorso 9 dicembre a Parigi dopo oltre tre anni, per discutere le soluzioni diplomatiche al conflitto nel Donbass. Un vertice atteso da mesi, promosso in particolare dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, eletto nel maggio scorso, e che ha portato anche al primo incontro di persona fra quest’ultimo e l’omologo russo Vladimir Putin. Conclusosi in tarda serata, il vertice non ha portato ad alcuna “sorpresa” o a passi significativi verso un accordo di pace, pur confermando il clima positivo instauratosi di recente e fissando alcune tappe di rilievo nel dialogo diplomatico. Lo stesso Zelensky ha definito come “il principale risultato del vertice” la decisione di condurre entro le prossime settimane uno scambio di prigionieri nella formula “tutti per tutti” fra l’Ucraina e le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. (segue) (Res)