Donbass: Donetsk, pronti a organizzare disimpegno Forze armate in una serie di nuove aree (3)

- Nel corso della conferenza stampa congiunta seguita ai lavori, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la discussione è stata "ricca, nutrita e fruttuosa". “Il fatto che siamo fianco a fianco mostra un rilancio credibile dei dialoghi per la pace", ha dichiarato il capo dello Stato, sottolineando che "dei progressi sono stati compiuti sul ritiro delle forze, lo scambio di prigionieri e l’attuazione del cessate il fuoco". Ricordando che il vertice è stata la prima occasione per Putin e Zelensky di incontrarsi, Macron ha sottolineato l'importante lavoro dei ministeri degli Esteri e dei funzionari diplomatici dei rispettivi paesi, che hanno operato per rendere possibile il summit. Riconoscendo che c'è "ancora molto lavoro da fare", il cancelliere tedesco Angela Merkel ha messo a sua volta in luce la "buona volontà" mostrata dalle parti, rimarcando la determinazione nel voler attuare gli accordi di Minsk. (segue) (Res)