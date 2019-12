Donbass: Donetsk, pronti a organizzare disimpegno Forze armate in una serie di nuove aree (6)

- Testimonianza della “freddezza” di Zelensky è stato anche il commento rispetto all’ennesimo richiamo a un cessate il fuoco permanente: il presidente ucraino ha ricordato come siano falliti tutti i tentativi precedenti di imporre e mantenere un siffatto regime, senza risparmiare un riferimento all’influenza della Russia sulle milizie del Donbass. Nella dichiarazione congiunta diffusa al termine dei lavori si afferma che la Russia e l'Ucraina si impegnano non solo per il nuovo cessate il fuoco, "che sarà consolidato attraverso la messa in atto delle misure necessarie" prima della fine dell'anno, ma si sottolinea anche la necessità di "integrare la formula Steinmeier nella legislazione ucraina" in conformità con quanto concordato nel Formato Normandia e dal Gruppo di contatto trilaterale sull’Ucraina. (Res)