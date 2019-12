Roma: grave incidente ad Anguillara, muore una ragazza di 20 anni (2)

- A quanto si è appreso a essere deceduta, sul colpo, è l'automobilista. La passeggera di 19 anni trasportata in elisoccorso all'ospedale Gemelli è in prognosi riservata e in gravi condizioni. La vettura, rinvenuta dai carabinieri della compagnia di Bracciano è una Matiz Chevrolet: ancora non sono chiare le cause per cui l'auto è uscita di strada, ma non si esclude l'inesperienza alla guida collegata alla giovane età. La salma della 20enne sarà sottoposta comunque ad esame autoptico. (Rer)