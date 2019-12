Penisola coreana: rappresentante speciale Usa Biegun in visita a Seul

- L’inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, è arrivato oggi a Seul, in Corea del Sud, per una visita di tre giorni, accompagnato da Allison Hooker, direttrice per gli Affari asiatici del Consiglio per la sicurezza nazionale, e da altri funzionari. All’arrivo non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Biegun incontrerà domani l’omologo Lee Do-hoon, rappresentante speciale sudcoreano per la pace e gli affari di sicurezza nella Penisola coreana, per discutere di come tenere vivo il dialogo con il Nord sulla denuclearizzazione. Nella stessa giornata sarà ricevuto dal presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, secondo quanto riferito dall’ufficio di presidenza di Seul. I due si sono precedentemente incontrati nel settembre del 2018, poco prima che Moon incontrasse il leader nordcoreano, Kim Jong-un. Nei giorni scorsi sulla stampa è circolata l’ipotesi di una tappa a a Panmunjom, al confine tra le due Coree, per un contatto con la parte nordcoreana, ma la visita di Biegun cade in un momento delicato. (segue) (Git)