Penisola coreana: rappresentante speciale Usa Biegun in visita a Seul (2)

- La Difesa della Corea del Nord, infatti, ha annunciato di aver effettuato un altro “test cruciale” dal sito di lancio satellitare di Sohae (Dongchang-ri) il 13 dicembre. Secondo quanto reso noto da un portavoce dell’Accademia nazionale di scienze della difesa in un comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), il test è stato completato “con successo” e i risultati della ricerca saranno “applicati per rafforzare ulteriormente il deterrente nucleare strategico”. Il test segue quello effettuato il 7 dicembre dallo stesso sito di lancio e definito dai media di Stato di Pyongyang come “molto importante”, servito a collaudare un motore a razzo per missili balistici. (segue) (Git)