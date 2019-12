Penisola coreana: rappresentante speciale Usa Biegun in visita a Seul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo, ha reagito sollecitando il Nord “a interrompere immediatamente questo tipo di attività, che aumentano le tensioni militari, e a dare riscontro agli sforzi della Corea del Sud, degli Stati Uniti e della comunità internazionale per discutere le questioni aperte attraverso il dialogo”. Anche gli Stati Uniti, per voce dell’assistente segretario di Stato per gli affari dell’Asia Orientale e del Pacifico, David Stilwell, hanno messo in guardia la Corea del Nord da qualsiasi azione “avventata”, dopo le velate minacce in merito alla possibile ripresa dei test nucleari e di missili balistici a lungo raggio. Questa settimana, inoltre, in occasione di un dibattito aperto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Usa hanno nuovamente sollecitato la Corea del Nord a rilanciare i colloqui sulla denuclearizzazione bloccati dallo scorso febbraio. (segue) (Git)