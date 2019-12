Penisola coreana: rappresentante speciale Usa Biegun in visita a Seul (6)

- L’ultimo rapporto dell’Unctad non fornisce un’indicazione precisa in merito al commercio di servizi e al prodotto interno lordo della Corea del Nord, ma stima che lo scorso anno il paese asiatico abbia scontato una recessione economica nell’ordine dell’uno per cento del Pil; secondo l’agenzia, il Nord era entrato in recessione già nel 2017, con una decrescita dell’1,3 per cento. Il regime sanzionatorio imposto alla Corea del Nord dal Consiglio di sicurezza Onu e dagli Stati Uniti, assieme alla morsa sempre più stretta dei controlli sul contrabbando marittimo di merci ad opera di paesi come il Giappone, sembrano dunque aver assestato un colpo durissimo all’economia del Nord. Secondo l’Unctad, lo scorso anno il Nord ha dovuto far fronte anche a un consistente calo degli investimenti esteri diretti: meno 17,5 per cento rispetto al 2017, a soli 52 milioni di dollari. (segue) (Git)