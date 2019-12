Israele: ministro Esteri elegia Unesco per decisione su carnevale belga "antisemita"

- Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha accolto con favore la decisione dell'Unesco di rimuovere dalla lista dei beni protetti il carnevale fiammingo di Aalst per accuse di antisemitismo sui carri allegorici. "Nel ventunesimo secolo, in un periodo in cui l'antisemitismo sta ancora una volta sollevando la sua orribile testa, non può esserci alcuna tolleranza per questo orrendo fenomeno", ha scritto Katz in una dichiarazione, esortando il governo belga a reprimere il tradizionale carnevale della città belga di Aalst, nella provincia delle Fiandre orientali. La festa della durata di due giorni era entrata a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità nel 2010, attirando subito critiche per le ricorrenti maschere razziste a antisemite che appaiono nella sfilata dei carri: nello sbeffeggiare il rapporto tra capitalismo e potere vengono proposte caricature di topi e israeliti seduti su sacchi d'oro. Per la prima volta, l’Unesco è tornata sui suoi passi per mandare un segnale di rispetto dei “principi fondanti di dignità, parità, mutuo rispetto fra i popoli e condanna di ogni forma di razzismo e antisemitismo”. (Res)