Credito: Bellanova, in vicenda Bp Bari opacità, definire strategia a tutela lavoratori e risparmiatori

- Il ministro delle Politiche agricola Teresa Bellanova ribadisce, via Twitter, che "non si convoca un Cdm con una telefonata mezz'ora prima. La vicenda di Banca popolare di Bari non nasce adesso, coinvolge centinaia di risparmiatori, presenta enormi opacità. Approfondiamo e definiamo una strategia per tutelare lavoratori e risparmiatori". (Rin)